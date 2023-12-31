اليوم السابع
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الداعية شريف شحاتة: 2023 كان عاما مليئا بالستر والنعم

الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:39 م
الداعية شريف شحاتة: 2023 كان عاما مليئا بالستر والنعم الداعية شريف شحاتة
كتب أحمد عرفة

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أكد الداعية شريف شحاتة، أن 2023 كان عاما مليئا بالستر والنعم، ولابد أن نثق أن كل ما يحدث هو بأمر الله سبحانه وتعالى.

واستشهد شريف شحاتة، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، بالآية الكريمة " وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ"، موضحا أن الإنسان خلق في كبد وتعب وهذا لا يعنى أننا لن نعيش سعداء ولكن لا ننسى أن هناك ابتلاءات في الحياة.

وتابع :"نحن نعيش في أشياء مكتوبة والله سيحاسبنا على أعمالنا، والابتلاء لتكفير الذنوب، حيث يربينا الله عز وجل ويعلمنا ويرفعنا درجات ".

وقال شريف شحاتة، إن الابتلاء عبارة عن تربية لأنك كنت بعيد عن الله وكذلك مغفرة، والابتلاء يكون بسبب أخطائنا أيضا، متابعا :"كل شيء يمكن أن نتخطاه ولكن من خلال العمل".







شريف شحاتة

عام 2023

المسلم

الابتلاء

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