اليوم السابع
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البيئة تستقبل العام الجديد 2024 بشجرة كريسماس من مواد معاد تدويرها

الأحد، 31 ديسمبر 2023 07:50 م
البيئة تستقبل العام الجديد 2024 بشجرة كريسماس من مواد معاد تدويرها شجرة كريسماس
كتبت منال العيسوي

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نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمًا لشجرة كريسماس صديقة للبيئة في إطار استعدادات وطقوس المصريين إحتفالًا برأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٤ من أجل إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.
 
"شجرة الكريسماس" قدمها فريق التوعية  بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من قماش، والكرتون، والفوم، وماسورة، وبرطمان بلاستيك، وذلك لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.
 
يأتي ذلك في إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ ورش عمل فنية فى مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة فى صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.
 
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شجرة الميلاد

عام 24

2024

المخلفات

إعادة التدوير




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