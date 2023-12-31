الإعدام شنقا لشاب تخلص من شقيقته بسلاح أبيض لخلافات أسرية بينهما بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقاً للمتهم "محمد.ت" لاتهامه بقتل شقيقته بسلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لوجود خلافات أسرية فيما بينهما غرب الأقصر، وذلك فى القضية رقم 10483 لسنة 2022 جنايات مركز القرنة، والمقيدة برقم 1616 لسنة 2022 كلى الأقصر.

وصدر القرار من المحكمة وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وذلك بعد سماع مرافعة النيابة العامة وكافة الإجراءات القانونية، حيث تعود الواقعة لشهر يونيو 2022 بقيام الشاب "محمد"ت" بالترصد لشقيقته "مروة.ت" 25 سنة مقيمة فى قرية القبلي قامولا بمدينة القرنة، وسدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وتم نقل جثمان المتوفية لمشرحة مستشفى القرنة لفحصه من رجال الطب الشرعي وإعداد التقرير الطبى اللازم بالواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات الأقصر التى أصدرت قرارها المتقدم بالإعدام شنقاً للمتهم.