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الأهلى مصدر فرحتنا.. صحفى فلسطينى بغزة يروى كواليس متابعته لنهائى السوبر

الأحد، 31 ديسمبر 2023 01:12 م
الأهلى مصدر فرحتنا.. صحفى فلسطينى بغزة يروى كواليس متابعته لنهائى السوبر المراسل الصحفي الفلسطيني أنس النجار
كتب أحمد جمعة

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أكد المراسل الصحفي الفلسطيني أنس النجار الذي تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال مشاهداته لنهائي السوبر المصري بين النادي الأهلي وفيوتشر، أنه يشجع المارد الأحمر منذ سنوات طويلة ويحرص على متابعة كافة مباريات الأهلي سواء رسمية أو ودية، مشيرا إلى حرصه الشديد على متابعة نهائي السوبر المصري رغم العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وأشار المراسل الصحفي الفلسطيني في تصريح خاص بالفيديو لـ"اليوم السابع" إلى حرصه على متابعة نهائي السوبر المصري لمتابعة حالة الدعم التي يقوم بها لاعبي الأهلي وجمهور المارد الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة اللاعب حسين الشحات وبقية اللاعبين الذي يحرصون على رفع علم فلسطين.

وأوضح أنه رغم الضغوطات والقهر والحزن الذي يعشيه سكان قطاع غزة وكافة الصحفيين دفعه للبحث عن فرحة وسعادة حيث كنا واثقين من منح المادة الأحمر لسكان غزة فرحة وسعادة ولو قليلة مقارنة بحجم الألم والحزن والدمار، مضيفا: الأهلي بمثابة الحياة ومصدر الفرحة لسكان غزة حيث يحرص السكان على متابعة الدوري المصري .. النادي الأهلي قيمة كبيرة لدى سكان غزة.

أكد أن سكان قطاع غزة ينظرون إلى الدولة المصرية باعتبارها السند والحامي الأول والأخير لهم، معربا عن أمله في نجاح الجهود المصرية في الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وتابع بالقول: شكرا للأهلي ولاعبيه وجماهيره على اللفتة التي يقومون بها وهو ما يؤكد لنا أن الناس لم تنسى قضيتنا والعالم الخارجي مستمر في دعم قضية فلسطين وقطاع غزة والشعب الفلسطيني لنيل الحقوق المشروعة."

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصحفي فلسطيني خلال فترة الاستراحة وهو يتابع مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023 بالإمارات والتي أقيمت الخميس الماضي.

ويظهر في الفيديو أحد الزملاء وهو يطلب من الصحفي أنس النجار الاستعداد للبث على الهواء بينما يصر الصحفي على مشاهدة لقطات المباراة ليرد على زميله: "أهل مصر صحابنا" ويستحق أن نشاهده .







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