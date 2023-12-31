الرئاسة الفلسطينية:لا سلام دون إنهاء الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس

وأضاف أبو ردينة في بيان صحفي أن وقف العدوان على غزة ووقف هجمات المستوطنين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حاليا .

وتابع: "على الإدارة الأمريكية بدلا من تزويد إسرائيل بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة " .

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "نحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها"، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي هوية الشعب الفلسطيني وعنوان استقلاله وسيادته.