اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:33 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والبصل بـ 18 جنيها

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين والبصل بـ 18 جنيها الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية ،حيث شهدت استقرارا اليوم :
 
‏-البصل بـ 18 جنيها.
 
-الطماطم بـ 10.5جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيها.
 
بطاطا بـ11 جنيها
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.
 
الفاصوليا الخضراء 20 جنيها
 
-جوافة بـ 20 جنيها.
 
يوسفي بلدى 13.3 جنيه 
 
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
 
 






التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

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أسعار البصل



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