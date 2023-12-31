اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى فى رفح جراء قصف نفذته زوارق الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:56 ص
استشهاد فلسطينى فى رفح جراء قصف نفذته زوارق الاحتلال الإسرائيلى شهداء غزة
محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، باستشهاد فلسطيني في رفح الفلسطينية جراء قصف نفذته زوارق الاحتلال.

وفى حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







غزة

قطاع غزه

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

قصف غزة

العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي

اخبار قطاع غزة

غزة الان

رفح الفلسطينية

الاحتلال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة