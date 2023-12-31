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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسة فى عام 2023

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:21 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسة فى عام 2023 البورصه المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
 
وزارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 24988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 30305 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 10635 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 5485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 7903 نقطة.






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