ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.82% فى آخر جلسات عام 2023

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة.