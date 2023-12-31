إنشاء نقطة إطفاء فى قرية الغريزات بسوهاج ضمن " حياة كريمة ".. صور

سوهاج محمود مقبول

تابعت محافظة سوهاج انتهاء أعمال إنشاء نقطة إطفاء قرية " الغريزات " بمركز المراغة؛ لخدمة أهالي الغريزات والقرى المجاورةضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " كأحد المشروعات التي قدمتها المبادرة بالقرية لخدمة المواطنين بالقرية.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فى مشروعات البنية التحية، وقرية الغريزات هي واحدة من قرى مركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج والتي كان لها حظ كبير من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات والمحطة تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة الأهالى، و المحطة تقع على مساحة 700 ألف متر مربع، و تخدم قرى الشيخ يوسف وإقصاص وشندويل وناحية عامر ونجع طايع، و يستفيد منها قرى باصونة ونجع أبو عوض وبهتا والبهاليل وبني وشاح والعمور والسمارنة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الغريزات ، وبلغ عدد المستفيدين من المحطة 180 ألف نسمة، والمشروع يوفر 2000 فرصة عمل للأهالي، وما زال العمل مستمرًا.



المبنى من الخارج



مبنى الإطفاء