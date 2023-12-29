اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 08:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خدمات تهمك.. تعرف على طلب نقل ملكية ترخيص البناء فى سوهاج

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:00 ص
خدمات تهمك.. تعرف على طلب نقل ملكية ترخيص البناء فى سوهاج ديوان محافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهد محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول لرفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات.
 
اليوم السابع يقدم للقارئ المستندات المطلوبة لإجراء طلب نقل ملكية ترخيص البناء من المراكز التكنولوجية بسوهاج.
 
المستندات والأوراق المطلوبة
 
 -  صورة بطاقة الرقم القومى  "الأصل للاطلاع " .
 
 -  صورة  من الرخصة  " الأصل للاطلاع " .
 
 -  صورة من سند الملكية  " الأصل للاطلاع " .
 
 -  صورة من التوكيل فى حالة الوكالة  " والاصل للاطلاع " .
 






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