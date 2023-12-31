اليوم السابع
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إصابة شخصين فى انهيار بلكونة عقار بالشرقية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:47 ص
إصابة شخصين فى انهيار بلكونة عقار بالشرقية انهيار بلكونة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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انهار جزء من شرفة وحدة سكنية بعقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة الحريرى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما لمستشفى الزقازيق الجامعى.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من قسم أول الزقازيق، بانهيار جزء شرفة بلكونة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الحريرى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة وتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 







انهيار بلكونة

قسم اول الزقازيق

منطقة الحرير

الشرقية




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