أعضاء بالكونجرس ينتقدون موافقة وزارة الخارجية الأمريكية حول بيع أسلحة لإسرائيل

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انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ، تجاوز وزارة الخارجية الأمريكية للكونجرس في موافقتها على بيع أسلحة لإسرائيل.



وطالب عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي ، تيم كين، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، "بتفسير علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار.



وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت أول أمس الجمعة أنها وافقت "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونجرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.



كما وافقت واشنطن بشكل طارئ أيضا، في 9 ديسمبر الجاري ، على البيع لإسرائيل ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة.