أخبار الاقتصاد.. البترول: 2024 يشهد دخول مرحلة التشغيل النهائى لتوسعات ميدور

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 31-12-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بالإسكندرية مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول، مشيرا إلى أن العام الجديد 2024 سيشهد تكليل تلك الجهود بانهاء الاعمال في كل الوحدات ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور.

وزير البترول: 2024 يشهد دخول مرحلة التشغيل النهائى لتوسعات مصفاة ميدور

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بالاسكندرية مشروع توسعات مصفاة ميدور لتكرير البترول لمتابعة تقدم الاعمال في استكمال المراحل النهائية والتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بالمشروع، حيث اكد الملا علي اهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي واستكمال المراحل الأخيرة وفقا للبرنامج الزمني .

وأكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع من اكبر المشروعات التي يجري تنفيذها علي صعيد الاقتصاد المصرى وليس في قطاع البترول والغاز فقط ، والتي سنلمس مردودها الاقتصادي الكبير عند اكتمال التنفيذ من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية و تقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبى.

وأضاف الملا أن ما تحقق في انجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة و تحدي تنفيذه في قلب مصفاة تكرير قائمة وهو ما نجحت فرق العمل في تنفيذه بأعلي معايير الجودة و السلامة و الكفاءة.

وأشاد الوزير بمجهودات العاملين في تنفيذ المشروع الكبير الذي شاركت في تنفيذه الاف من الايدي البترولية موجها التحية لهم، كما اشاد بالعمل بروح الفريق في ادارة التنفيذ لمشروع توسعات ميدور والذي يعد من اسباب ماتحقق من نجاح في هذا المشروع حيث شهدت الفترة الماضية جهوداً وخطوات متسارعة ومتابعة دؤوبة علي كافة المستويات والعمل بروح الفريق وبتناغم واضح لتذليل كافة التحديات والتي ساهمت في انطلاق العاملين في استكمال مراحله المختلفة وجاهزية وحداته الإنتاجية للتشغيل التجريبي تباعاً، مشيرا إلي أن العام الجديد 2024 سيشهد تكليل تلك الجهود بانهاء الاعمال في كل الوحدات ودخول مرحلة التشغيل النهائي لتوسعات مصفاة ميدور .

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة النيل للأدوية ويتابع خطة التطوير

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أمس السبت، بزيارة مفاجئة لشركة النيل للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير والنهوض بأداء العاملين واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها ومراجعة خطط التشغيل الذى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية.

تفقد الدكتور عصمت بحسب بيان الوزارة ،تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ومنها مصانع المستحضرات الصلبة والشبه صلبة والمحاليل صغيرة الحجم والوريدية ومنطقة المخازن المتنوعة والتى تبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه، وشملت الجولة خطوط إنتاج الأقراص والكبسول والمنتجات الفوارة وغير الفوارة والمراهم والأقماع والكريمات وكذلك خطوط إنتاج أدوية الاستعمال الظاهرى مثل المطهرات، بالإضافة إلى خط إنتاج الاشربة. وتمت مراجعة خطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها في إطار ما تم التوجيه به خلال الزيارات السابقة ومدى انعكاس ذلك على القوائم المالية ومؤشرات الأداء، ومراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات.

التعاون الدولى: تمويل تنموى ميسر بقيمة 53 مليون يورو لمشروع تطوير الشبكة الذكية

وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

الاتفاقية الأولى، بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يهدف المشرع إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022 ، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.

وزير المالية: ملتزمون بمسار تحسين الأجور فى 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية :" ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية"، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.