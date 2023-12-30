وزير التعليم العالى يفتتح مستشفى طب وجراحة الأطفال بجامعة المنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، خلال زيارة لمحافظة المنيا وترأس المجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنيا، مستشفيي طب وجراحة الاطفال (مبني أ)، والذى يتكون من الدور الأرضي، بمسطح 1750م2 يحتوي علي عيادات خارجية- مكاتب ادارية- صيدلية مركزية- مخازن- حضانة لاطفال العاملات، والدور المتكرر من الأول للرابع بمسطح، 1500 م2 يحتوي علي عنابر اقامة للأطفال- انتظار مرضي وخدمات،وبتكلفة مالية وقدرها 70 مليون جنيه.

وتم افتتاح التشغيل التجريبي للمستشفى الثلاثي، على مساحة 40 ألف متر مربع يتجلى أكبر صرح طبي متكامل بمحافظة المنيا وهو مستشفى الجامعي الجديد ثلاثي الأجنحة، وملحقه للعمليات، درة تاج المستشفيات، ليقدم خدماته لأكثر من 6 ونصف مليون مواطنًا بمحافظة المنيا، وبدء التشغيل التجريبي له، والذي يضم بين جنباته 400 سريراً ومنها 70 سرير عناية مركز ومبني مخصص للعيادات الخارجية وملحق للعمليات يضم 6 غرف عمليات مجهزة بالإضافة إلي كافة الخدمات المساعدة واللوجستية التابعة للمستشفى.

ويتكون من ثلاثة مباني (مبني ثلاثي الاجنحة لاقامة المرضي- مجمع العمليات والعناية- مبني العيادات الخارجية)، ويتكون مبني الاقامة ثلاثي الأجنحة من: البدروم، بمسطح 1740 م2 يحتوي علي التعقيم المركزي- المغسلة- المطبخ المركزي- الصيدلية المركزية- مخازن- تغيير ملابس العاملين- ثلاجة حفظ الموتى- مصلي.

والدور الأرضي، بمسطح 2100م2 يحتوي على صالة المدخل الرئيس- قسم الباطنة(استقبال باطنة- غرف كشف- عنبر ملاحظة رجال- عنبر ملاحظة سيدات- غرفة عزل- انتظار مرضي وخدمات)- وقسم الجراحة (غرف كشف- عدد 2 غرفة عمليات صغري- عنبر ملاحظة- انتظار مرضي وخدمات)- وقسم العظام (غرفة كشف- عنبر ملاحظة- تجبيس كسور- انتظار مرضي وخدمات)، والدور الأول: بمسطح 1780 م2 يحتوي علي العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها وانتظار المرضي وخدمات.

أما الدور الثاني، بمسطح 1820م2 يحتوي علي قاعات دراسية- وحدة تمريض لاقامة المرضي بها 16 سرير.

والدور المتكرر: بمسطح 1820م2 يحتوي علي عدد 3 وحدات تمريض لاقامة المرضي كل وحدة تحتوي علي 16 : 20 سرير.

واستعدادا لاحتفال الجامعة باليوبيل الذهبي خلال عامين، وفي سباق مع الزمن لصنع مستقبل جديد لجامعة ذكية خضراء من جامعات الجيل الرابع، يجعلها وجهة للطلاب الوافدين، وتقدم لطلابها تعليم عالي متقدم ومعتمد له سمعة وترتيب عالمي، من خلال مسارات تنمية حقيقية وطابع معماري جديد يعكس عراقتها وهويتها البصرية، فقد تم البدء في تطوير مخطط ورفع كفاءة الموقع العام للجامعة، والذي يتبنى معايير الاستدامة، وخلفيتها التاريخية العريقة، ويعزز بنيتها التحتية التفاعلية ويتكامل مع مختلف أنشطتها الجامعية.