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وزير التعليم العالى يفتتح مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنيا.. صور

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:35 ص
وزير التعليم العالى يفتتح مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنيا.. صور جانب من الافتتاح
المنيا-حسن عبد الغفار

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افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى خلال زيارة لمحافظة المنيا وتراس المجلس الأعلى للجامعات  بجامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، مركز طب وجراحة العيون.
 
يحتوي المركز علي المبني الرئيسي المكون من أرضي وأول علوي بمسطح اجمالي 1233 م2،يتكون المركز من الدور الارضي  بمسطح 640م2 يحتوي علي صالة مدخل وانتظار للمرضي، غرف كشف، غرف فحص  علاج بالليزر، مكاتب ادارية، والدور الأول  بمسطح 593 م2 يحتوي علي 3 غرف عمليات كبري، 3 أسرة افاقة وعناية، عنبر ملاحظة رجال 3 أسرة- عنبر ملاحظة سيدات 3 اسرة- عدد 4 غرف اقامة مرضي- مكاتب ادارية وخدمات.
 
 
وجاري البدء في اعادة تأهيل المركز لتحويله لمستشفى متخصص متكامل بمضاعفة أدواره من دورين الي أربعة أدوار نظراً لكثافة التردد عليه والتي تصل الي 1000 حالة يومياً.
 
جانب من الافتتاح (1)
جانب من الافتتاح (1)

جانب من الافتتاح (2)
جانب من الافتتاح (2)

جانب من الافتتاح (3)
جانب من الافتتاح (3)

جانب من الافتتاح (4)
جانب من الافتتاح (4)

جانب من الافتتاح (5)
جانب من الافتتاح (5)

 







وزير التعليم العالى

مركز طب وجراحة العيون

مجلس الحامعات

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محافظة المنيا




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