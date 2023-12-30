اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 03:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تنشر أسماء المتميزين بالدعوة الإلكترونية بالمديريات خلال ديسمبر

السبت، 30 ديسمبر 2023 02:52 م
وزارة الأوقاف تنشر أسماء المتميزين بالدعوة الإلكترونية بالمديريات خلال ديسمبر وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف إثابة للمتميزين من مسئولي الدعوة الإلكترونية بمديريات الأوقاف الإقليمية خلال شهر ديسمبر 2023م على النحو التالي:
 
1. محمد إبراهيم عبده رمضان - السويس - 1000 جنيه
2. محمد جابر كامل السيد - المنيا - 1000 جنيه
3. محمود علي حسن - سوهاج - 1000 جنيه
4. سعيد سيد محمد عبد الواحد - بني سويف - 500 جنيه
5. طه ممدوح عبد الوهاب جاد - المنيا - ملوي - 1000 جنيه
6. مصطفى محمود عبد الوهاب حامد - المنيا - دير مواس - 1000 جنيه
7. مصطفى حسن حسين إبراهيم - المنيا - العدوة - 1000 جنيه
8. محمد وجيه عبد المهيمن سلام - الغربية - زفتى - 1000 جنيه
9. سعيد فاروق محمد بكر - جنوب سيناء - دهب - 1000 جنيه
10. رجب عبد المنعم محمد حشيش - جنوب سيناء - رأس سدر - 500 جنيه
11. محمد فوزى محمد شعبان - الجيزة - منشأة القناطر - 500 جنيه
12. حسن محمد حسن آدم - الاقصر - بندر الأقصر - 500 جنيه
13. يحيى محمد عبداللطيف نور الدين - قنا - فرشوط - 500 جنيه
14. اشرف محمد نور الدين على - سوهاج - برديس - 500 جنيه
15. محمد عبد الفتاح محمد بيومي - القليوبية - بنها ثاني - 500 جنيه
16. عصام محمد إبراهيم الفران - البحيرة - كفر الدوار أول - 500 جنيه
17. السعيد مصطفى يوسف خلف - مرسى مطروح - غرب مطروح - 500 جنيه. 
 
 






وزارة الاوقاف

الدعوة الالكترونية

وزير الاوقاف

الاوقاف المصرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة