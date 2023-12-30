حصاد 2023.. افتتاح 68 مسجدا وعقد 15 ألف مقرأة وأنشطة دعوية بأوقاف الشرقية

استعرض الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، إنجازات مديرية الأوقاف خلال عام 2023، وتمت الإشارة الي الآتي: افتتاح (68) مسجداً منهم ( 57 ) مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً و ( 11 ) مسجداً صيانة وتطويراً، و حصول 28 مسجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).
وعقد ( 14925 ) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات، وعقد ( 7308 ) حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى مديرية أوقاف الشرقية، و( 624 ) حلقة في التحفيظ عن بُعد،و ( 260 ) مجلساً لقراءة القرآن الكريم.
وتنفيذ ( 24 ) قافلة دعوية و( 27 ) أسبوعاً ثقافيّاً و( 672 ) مجلس إقراء وندوة علمية،و ( 2556 ) درساً ضمن برنامج المنبر الثابت، و مشاركة ( 2162 ) مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل، و ( 100 ) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم )، ( 26 ) دورة لأكثر من ( 5014 ) إماماً وواعظة.
- توزيع ( 26 ) طنّاً من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و ( 90000 ) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وعِمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المُجتمع تم تنفيذ الأتي، تسيير عدد ( 24 ) قافلة دعوية بجميع الإدارات الفرعية، ( 2 ) قافلة للمدن الجديدة ( العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة )، و تنفيذ عدد ( 27 ) أسبوعًا ثقافيًّا ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديرية، ( 1326 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية، ( 78 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.
وعقد دورة في الإرشاد الديني وعلم الاجتماع بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق لعدد ( 50 ) إماماً وخطيباً، و دورات في مواقع التواصل الاجتماعي وترشيد التعامل مع الفضاء الالكتروني لعدد ( 4000 ) إماماً وخطيباً بالمديرية،و دورتين في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بالزقازيق لعدد ( 100 ) إمام وخطيب ومدرس.
جانب من فعاليات الأنشطة الدعوية (1)
جانب من فعاليات الأنشطة الدعوية (2)
جانب من فعاليات الأنشطة الدعوية (3)
جانب من فعاليات الأنشطة الدعوية (4)
جانب من فعاليات الأنشطة الدعوية (5)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة