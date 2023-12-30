حصاد 2023.. افتتاح 68 مسجدا وعقد 15 ألف مقرأة وأنشطة دعوية بأوقاف الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية ، إنجازات مديرية الأوقاف خلال عام 2023، وتمت الإشارة الي الآتي: افتتاح (68) مسجداً منهم ( 57 ) مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً و ( 11 ) مسجداً صيانة وتطويراً، و حصول 28 مسجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

وعقد ( 14925 ) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات، وعقد ( 7308 ) حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى مديرية أوقاف الشرقية، و( 624 ) حلقة في التحفيظ عن بُعد،و ( 260 ) مجلساً لقراءة القرآن الكريم.

وتنفيذ ( 24 ) قافلة دعوية و( 27 ) أسبوعاً ثقافيّاً و( 672 ) مجلس إقراء وندوة علمية،و ( 2556 ) درساً ضمن برنامج المنبر الثابت، و مشاركة ( 2162 ) مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل، و ( 100 ) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم )، ( 26 ) دورة لأكثر من ( 5014 ) إماماً وواعظة.

- توزيع ( 26 ) طنّاً من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف و ( 90000 ) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وعِمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المُجتمع تم تنفيذ الأتي، تسيير عدد ( 24 ) قافلة دعوية بجميع الإدارات الفرعية، ( 2 ) قافلة للمدن الجديدة ( العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة )، و تنفيذ عدد ( 27 ) أسبوعًا ثقافيًّا ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديرية، ( 1326 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى المديرية، ( 78 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر على مستوى مديرية أوقاف الشرقية.

وعقد دورة في الإرشاد الديني وعلم الاجتماع بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق لعدد ( 50 ) إماماً وخطيباً، و دورات في مواقع التواصل الاجتماعي وترشيد التعامل مع الفضاء الالكتروني لعدد ( 4000 ) إماماً وخطيباً بالمديرية،و دورتين في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بالزقازيق لعدد ( 100 ) إمام وخطيب ومدرس.