هل يمكن لقشر الموز تخفيف أعراض الصدفية؟.. تقرير يوضح

ما هي الصدفية؟

وأوضح التقرير، أن تناول الموز له فوائد صحية، كإمداد الجسم بالبوتاسيوم، والألياف، وبعض الفيتامينات، والعديد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، وفي نفس السياق، قشر الموز تعتبر مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة والكاروتينات والبوليفينول التي يمكن أن تساعد في القضاء على الجذور الحرة الضارة من الجسم والجلد، وثبت أيضًا أنه يساعد في علاج الصدفية.

الصدفية هى مرض جلدى مناعى ذاتى مزمن، يصاب به الشخص نتيجة لالتهاب في الجلد ويتعرض الجلد بلويحات حمراء ومتقشرة ومرتفعة ومثيرة للحكة في مناطق معينة من الجسم.