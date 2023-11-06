كل ما تريد معرفته عن الصدفية.. الأعراض والأسباب

كتبت رانيا عامر

قالت الدكتورة حنان ندا، أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الصدفية هى أحد الأمراض الجلدية المناعية المزمنة وهى مرض غير معد، وتسبب التراكم السريع لخلايا الجلد، ما ينتج عنه ظهور بقع سميكة، حمراء، متقشرة من الجلد يمكن أن تكون مؤلمة، يمكن أن تحدث الحالة في أي مكان من الجسم ولكنها أكثر شيوعًا في فروة الرأس والركبتين.

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية أن الصدفية تحدث نتيجة لخلل في معدل انقسام الخلايا الجلدية، مشيرة إلى أن خلية الجلد دورة حياتها حوالى 28 يومًا، وتبدأ من الخلايا القاعدية حتى الخلايا السطحية، بينما في الصدفية تكون 4 :7 أيام فيحدث تراكم للخلايا فوق بعضها البعض وتظل متماسكة جدًا فيظهر شكل الصدفية على شكل هضاب على الجلد وعليها القشور المتميزة .

أسباب الإصابة بالصدفية

عامل وراثى: يرثها المريض من أسرته عن طريق الجينات الوراثية فعندما تتوافر بعض العوامل البيئية المختلفة التى تؤدى الى تنشيط ذلك الجين والتي تشمل "الحالة النفسية، والتوتر، والقلق، والصدمات النفسية".

بعض الأدوية خاصة أدوية المناعة، والمسكنات، وأنواع معينة من الأشعة"، كل ذلك يساعد في تنشيط العامل الجيني الوراثي الذى يعرض الفرد إلى خطر الإصابة بمرض الصدفية المزمن .

أعراض الصدفية

تظهر الإصابة بمرض الصدفية على شكل إصابات مرتفعة عن سطح الجلد تتميز بلون أحمر يميل الى اللون البرتقالى، وعليها قشور لونها فضى لامعة متماسكة جدًا فى الجلد .

من المحتمل أن تصيب الصدفية فروة الرأس، أو الأظافر، ومن الممكن إصابة المناطق التناسلية، والآن هناك أدوية لعلاج تلك الإصابات فى ظل التطور العلمى .

مضاعفات الصدفية

1. هناك آثار جانبية تظهر مع مرور الوقت بالإصابة بالمرض حيث تسمى في تلك المرحلة الصدفية بـ"صدفية المفاصل" لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالأظافر .

2.يحدث تورم، وألم شديد لمفاصل الصغيرة باليدين ثم المفاصل الكبرى مثل الركب، لأن الصدفية تؤثر على أوتار العضلات المتصلة بالعظم، ويعمل لها التهاب داخل المفصل ذاته ينتهى بتشوه المفصل وفقدان قدرته على الحركة .

3.هناك علاقة وثيقة بين مرض الصدفية والإصابة بالأمراض المزمنة، مع وجود المرض لمدة طويلة فيحدث تغييرات الجسم، ويؤدى إلى ظهور مرض السكر وارتفاع الدهون بالدم، وزيادة في وزن الجسم نتيجة لخلل فى التمثيل الغذائى، وبناء عليه يبدأ المريض يتعرض الى تصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب .

4. مع طول فترة المرض تثأثر بعض أعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد، أو العين، الكلى.

5. تعرض المريض لبعض المشاكل النفسية مثل الاكتئاب وبعض الأشخاص المرضى من الموظفين يقومون بعمل غياب من وظائفهم باستمرار.