اليوم السابع
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ميناء دمياط: حركة الصادر 32700 طنا من البضائع العامة

السبت، 30 ديسمبر 2023 03:20 م
ميناء دمياط: حركة الصادر 32700 طنا من البضائع العامة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن،  بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة  .  
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32700 طن تشمل : 1146 طن أسمنت معبأ و 3840 طن مولاس و 12732 طن يوريا و 2365 طن رمل و 127 طن ملح معبأ و 12490 طن بضائع متنوعة .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46196 طن تشمل : 7897 طن خردة  و 1800 طن زيت طعام و 987 طن خشب زان و 7074 طن ذرة و 2697 طن فول صويا و 4731 طن فول  و 7541 طن كسب صويا و 13136 طن قمح و 1032 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 333 طن  .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 44 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3192 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 135556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 275877 طنًا .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و بنى سويف ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2678 شاحنة .
 






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