منصات الكنيسة تسلط الضوء على حوار البابا تواضروس الثانى مع اليوم السابع

كتب: محمد الأحمدى

سلطت المنصات الكنسية الضوء على حوار اليوم السابع مع قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث يذاع فى الخامسة مساء اليوم على تليفزيون اليوم السابع.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة " اليوم قداسة البابا ضيفا على تليفزيون اليوم السابع" ونشرت صفحة المركز الإعلامى للكنيسة " اليوم ...بث مباشر لحوار قداسة البابا تواضروس الثاني لجريدة اليوم السابع الساعة ٥م "