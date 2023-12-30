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السبت، 30 ديسمبر 2023 04:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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منصات الكنيسة تسلط الضوء على حوار البابا تواضروس الثانى مع اليوم السابع

السبت، 30 ديسمبر 2023 03:41 م
منصات الكنيسة تسلط الضوء على حوار البابا تواضروس الثانى مع اليوم السابع حوار البابا تواضروس الثانى مع اليوم السابع
كتب: محمد الأحمدى

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سلطت المنصات الكنسية الضوء على حوار اليوم السابع مع قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث يذاع فى الخامسة مساء اليوم على تليفزيون اليوم السابع. 

 
ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة " اليوم قداسة البابا ضيفا على تليفزيون اليوم السابع" ونشرت صفحة المركز الإعلامى للكنيسة " اليوم ...بث مباشر لحوار قداسة البابا تواضروس الثاني لجريدة اليوم السابع الساعة ٥م " 
 
وأجرى الحوار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد الأحمدى، مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع.
 
ويتضمن الحوار الحديث عن المواطنة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، كما أشاد بالتطوير الذى حدث لكل ما يخص المواطن المصرى من مشاريع وخدماتطبية ورفع مستوى المرافق المقدمة للمواطن، وكذلك قراءة وتحليل المشهد العربى والعالمى الحالى، وبخاصة فى ظل ما يحدث بالأراضى الفلسطينية، وأيضا تناول أهمية دور الأسرة في المجتمع وكذلك الذكريات التى لا تُنسى لديه وعلاقته بالبابا شنودة، والعديد من المفاجآت انتظروها الخامسة مساء على تليفزيون اليوم السابع. 
 
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