اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البابا تواضروس الثانى فى حوار حصرى لتليفزيون اليوم السابع الخامسة مساء

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:43 ص
البابا تواضروس الثانى فى حوار حصرى لتليفزيون اليوم السابع الخامسة مساء جانب من حوار البابا تواضروس الثاني
كتب ـ محمد جاد ـ تصوير ماهر إسكندر

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يذيع "تليفزيون اليوم السابع"، خلال الساعة الخامسة مساء لقاءً حصريا مع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اختص به تليفزيون اليوم السابع.
 
وأجرى الحوار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد الأحمدى، مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع.
 
ويتضمن الحوار الحديث عن المواطنة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، كما أشاد بالتطوير الذى حدث لكل ما يخص المواطن المصرى من مشاريع وخدماتطبية ورفع مستوى المرافق المقدمة للمواطن، وكذلك قراءة وتحليل المشهد العربى والعالمى الحالى، وبخاصة فى ظل ما يحدث بالأراضى الفلسطينية، وأيضا تناول أهمية دور الأسرة في المجتمع وكذلك الذكريات التى لا تُنسى لديه وعلاقته بالبابا شنودة، والعديد من المفاجآت انتظروها الخامسة مساء على تليفزيون اليوم السابع. 
 
 
 
 






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