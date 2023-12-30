معبر رفح الحدودى يواصل فتح أبوابه لإرسال المساعدات لغزة واستقبال المصابين

رفح ـ محمد حسين

فتحت مجددا اليوم أبواب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، لإدخال المساعدات ومواد الإغاثة واستقبال المصابين وحملة الجنسيات الأجنبية، وشهد المعبر انتشار لفرق الهلال الأحمر المصري والصحة، لتنسيق دخول المساعدات واستقبال المصابين والجرحى وحملة الجوازات الاجنبية.

أفادت مصادر بمعبر رفح ، أنه تم إدخال دفعة جديدة من شحنات المساعدات صباح اليوم السبت، فيما توضح حركة إجمالي ما شهده المعبر من مرور بين الجانبين المصرى والفلسطيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى تسلم الهلال الأحمر الفلسطينى من الهلال الأحمر المصرى، 128 شاحنة.

شهد معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مرور 180 شاحنة خاصة بمستلزمات مخيم اغاثة منوعة، كما تم تسيير 98 شاحنة و4 صهاريج وقود لتسلم داخل قطاع غزة، كما شهد المعبر استقبال 16 جريحا ومصابا مع مرافقين لهم.

وجميع الشاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات اغاثية أرسلت بها لغزة عن طريق مطار العريش وميناء العريش البحرى تسلمها الهلال الأحمر المصرى، وتم تجهيزها فى مخازن لوجستية فى مدينة العريش، ونقلها على شاحنات لتصل لمعبر رفح ومنه إلى قطاع غزة.