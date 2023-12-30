مصر خالية من فيروس سي بسبب مبادرة 100 مليون صحة.. حصاد 2023

كتبت فاطمة ياسر

حققت مصر نجاحًا كبيرًا فى ملف القضاء على فيروس سى، فى عام 2023 وقد نجحت في علاج أكثر من 4 ملايين مريض بالفيروس وفحص 63 مليون مواطن للكشف عن المرض، ضمن حملة 100 مليون صحة.

ومنحت منظمة الصحة العالمية شهادة خلو مصر من فيروس سى، وتعتبر هى أول شهادة تحصل عليها أول دولة في العالم استطاعت أن تقضى على فيروس سى في شهور قليلة، باستخدام الأدوية المصرية وبالمجان، من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحه لتحقيق أهداف عام 2030 في وقت مبكر.

فسعت مصر للتخلص من فيروس سي ضمن المبادارات الرئاسية في عام 2018، تحت مسمي القضاء علي فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأطلق عليها مبادرة 100 مليون صحة.

وأكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وفي وقت كان وصل فيه عدد المصابين إلى 7% من السكان البالغين، لتأتى المبادرة بأكبر مسح صحي شامل للكشف عن فيروس سي لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان.

وأشاد المرصد المصري، بأنه يمكن القول إن مبادرة "100 مليون صحة" من أكبر المبادرات الصحية التي هدفت إلى التصدي للقضايا الصحية الأكثر تأثيرا على المواطن، بعد أن كانت مصر تحتل قائمة أعلى معدلات الانتشار لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" في العالم، أصبحت اليوم خالية من "فيروس سي"، وأسهمت المبادرة كذلك في تخفيف العبء الاقتصادي على الدولة.

وحول ذلك يقدم اليوم السابع تصريح خاص، من الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد، في معهد الكبد المصري، عن أفضل النصائح لتجنب الإصابة بفيروس سي، وهي:

- تجنب استخدام الادوات الشخصية، حيث إنها تسبب انتقال العدوى من شخص مريض الى شخص سليم.

- تجنب نقل الدم من أى مكان واختيار المكان المضمون وذلك لتفادى الإصابة بالمرض .

- شفرات الحلاقة وفرش الاسنان والحقن الطبية ، من أبرز أسباب انتقال العدوى من مريض لمصاب لذلك يجب الحرص عند استخدام هذه الادوات وان تكون خاصة بك .

- اختيار عيادة الاسنان المضمونة، فأكثر حالات الاصابة بفيروس سى نتيجة استخدام ادوات غير معقمة عند طبيب الاسنان.

- التأكد من استخدام الأدوات النظيفة والمعقمة فى المستشفيات والمراكز الطبية.

- الأطباء وفريق التمريض اكثر عرضا للإصابة بفيروس سى نظرا لتعاملهم المباشر مع المريض لذلك يجب الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل وتعقيم اليدين مع ارتداء الوقايات الشخصية مثل القفزات المطاطية غير قابلة لإعادة الإستخدام.

-الحوامل يجب عليهم إجرائهم فحصوات فيروس سي وبي، لأنه في الإحالة الإصابة يمكن نقله للجنين، ويجب عليهم الخضوع للعلاج تجنبا لنقله للمحاطين بها.

-عليك الخضوع الدائم لفحوصات الفيروسات الكبدية حيث أن تشخيصها مبكرا، يحميك من الإصابة بتليف الكبد الناتج عن الإصابة بفيروس سي.