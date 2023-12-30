اليوم السابع
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السبت، 30 ديسمبر 2023 08:40 ص
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مش بس الحب.. أسباب مرضية غير شائعة لخفقان القلب

السبت، 30 ديسمبر 2023 08:00 ص
مش بس الحب.. أسباب مرضية غير شائعة لخفقان القلب خفقان القلب
كتبت مروة محمود الياس

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خفقان القلب قد يرتبط بالمشاعر والتوترات، فكلما شعرت بالتوتر أو الخوف أو القلق يزداد ضربات القلب وخفقانه، وهذا ما وضحه تقرير نشر في موقع nhsinform، فهناك الكثير من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة باضطرابات في ضربات القلب وتسبب عدم انتظامها.

وتابع التقرير أن الكثير من الاضطرابات والأعراض المرضية تسبب هذه المشكلة، منها اضطرابات النوم وقلة ساعاته، فضلاً عن أن التدخين أحد أهم الأسباب التي تسبب اضطراب ضربات القلب وخفقانه.

وتابع التقرير أن اضطراب ضربات القلب يمكن أن تسببه التمرينات الشاقة، فضلاً عن أن نوبات الذعر والخوف يمكن  أن تسبب أيضًا هذا الاضطراب في ضربات القلب وحالته بشكل عام، فبالرغم أن الرياضة تحسن حالة القلب وتعزز صحته وتدعمه، إلا أن التمرينات الشاقة قد تسبب اضطراب ضرباته.

وتابع التقرير أن بعض الأدوية قد تسبب خفقان في القلب أيضًا، وكذلك فترات تغير الهرمونات في الجسم، يمكن أن تزيد من اضطرابات القلب، ومنها فترات انقطاع الدورة الشهرية، كذلك فترات الحمل، وكذلك فرط نشاط الغدة الدرقية، وفقر الدم، وأمراض السكر والالتهابات الكثيرة التي تصيب الجسم، كذلك قد يخفق القلب من أسباب أخرى منها اضطرابات ضغط الدم وعدم الحصول على القدر الكاف من الحديد.







اضطراب القلب

خفقان القلب

امراض القلب




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