10 علامات تدل على وجود مشكلات في القلب.. لا تتجاهلها

كتبت ميرفت رشاد

القلب هو العضو الأكثر أهمية لصحة الإنسان، ولكي يؤدي وظائفه بكفاءة، يجب على المرء تخصيص وقت كل يوم لممارسة الأنشطة البدنية والتركيز أيضًا على النظام الغذائي الذي يغذيه، النوبة القلبية التي أصابت كبار السن في وقت سابق أصبحت الآن شائعة بين الشباب وحتى الأطفال، ينبغي للمرء أن يعرف العلامات الواضحة لمشكلات القلب لأن العلاج المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح ويمنع الضرر لا ينبغي تجاهل التعب ، وتورم في الساقين والقدمين، والدوخة، وعدم انتظام ضربات القلب، وإليك العلامات ، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".





بعض العلامات المهمة والتي لا ينبغي تجاهلها:



1. ألم في الصدر أو عدم الراحة

يُشار إلى مشكلة القلب في كثير من الأحيان بألم في الصدر، والذي يُشار إليه على أنه ضيق أو ضغط أو عصر أو حرقان، قد تتأثر أيضًا الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

2. ضيق في التنفس

قد يكون ضيق التنفس الذي يحدث حتى مع النشاط الخفيف أو أثناء الراحة علامة على وجود حالة في القلب، يمكن أن يصاحب ذلك شعور بالاختناق أو اللهاث للهواء.

3. التعب

يمكن الإشارة إلى حالة القلب من خلال التعب المستمر وغير المبرر، خاصة إذا كان يتعارض مع قدرتك على القيام بالمهام العادية، يمكن أن يكون سبب انخفاض مستويات الطاقة هو عدم قدرة قلبك على ضخ الدم بكفاءة.

4. عدم انتظام ضربات القلب

انتبه جيدًا لأي خفقان أو رفرفة أو أحاسيس بتخطي النبض في قلبك، قد يشير عدم انتظام ضربات القلب إلى مرض قلبي أكثر خطورة.

5. التورم

يمكن الإشارة إلى قصور القلب عن طريق الوذمة أو التورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن، يمتلئ الجسم بالسوائل عندما لا يتمكن القلب من ضخ الدم بشكل كافٍ.

6. الدوخة أو الإغماء

يمكن أن يؤدي عدم وصول كمية كافية من الدم إلى الدماغ، والذي قد يكون مرتبطًا بأمراض القلب، إلى الدوار أو الإغماء.

7. التعرق الزائد

قد يكون التعرق الزائد علامة على وجود حالة قلبية، وتحديداً نوبة قلبية، خاصة عندما يترافق مع أعراض أخرى مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

8. الغثيان أو القيء

يعاني بعض الأشخاص - وخاصة النساء - من الغثيان أو القيء أثناء نوبة قلبية أو مشكلة قلبية أخرى، كثيرا ما يتم تجاهل هذا العرض أو الخلط بينه وبين مشاكل الجهاز الهضمي.

9. ألم في الجزء العلوي من الجسم

خاصة عند النساء، قد يشير الألم أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو الفك إلى مشاكل في القلب.

10. زيادة الوزن غير المبررة

من المهم الانتباه إلى زيادة الوزن التي تحدث فجأة والتي تنتج عن احتباس السوائل بسبب قصور القلب.