مسئولون أمريكيون: تزايد تدفق المهاجرين للشمال دفع نيويورك وشيكاغو لـ "نقطة الانهيار"

أ ش أ

ذكر مسئولون أمريكيون، اليوم /السبت/، أن موجة المهاجرين المتجهين نحو شمال الولايات المتحدة؛ دفع نيويورك وشيكاغو إلى نقطة الأنهيار.

وقال رؤساء بلديات مدينة نيويورك وشيكاغو ودنفر الأمريكية - وفقا لما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى - إن "التدفق المتواصل للمهاجرين القادمين من الحدود الجنوبية دفع مدنهم إلى نقطة الانهيار مع اقتراب العام الجديد".



وفى السياق، قال مسؤولو الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنهم لا يستطيعون فعل الكثير لوقف الزيادة الأخيرة، والتى يُلقى باللوم فيها جزئيًا على ضعف تطبيق القانون فى المكسيك وعدم قدرة إدارة بايدن على إزالة أو تطبيق عواقب أخرى بسرعة على معظم المهاجرين الوافدين.



وأوضح عمدة نيويورك إريك آدامز - خلال مؤتمر صحفى مع رئيسى بلديتى شيكاغو ودنفر -"بدأت مدينة نيويورك تشهد وصول موجة أخرى من المهاجرين، ونتوقع أن تشتد هذه الموجة خلال الأيام المقبلة نتيجة لسياسات حاكم ولاية تكساس القاسية واللاإنسانية"، داعيا الحكومة الفيدرالية لاعلان حالة الطوارئ وتقديم المزيد من المساعدة لإدارة الأزمة.



وكان قد بدأ حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت بإرسال المهاجرين على متن حافلات إلى ولايات أخرى فى ربيع عام 2022، ليضاعف من استراتيجيته فى الأسابيع الأخيرة بارسال أولى طائراته المحملة بالمهاجرين إلى شيكاغو ونيويورك؛ الأمر الذى يمثل انتهاكا للوائح المكان والوقت الذى يمكن إنزال المهاجرين فيه.



فيما أكد عمدة شيكاجو براندون جونسون، ان ولايته وصلت لنقطة حرجة فى تلك القضية، مناشدا الحكومة الفيدرالية للتدخل الفورى والحقيقى لتوفير المزيد من التمويل، وتنسيق مكان إرسال الوافدين حتى لا تكتظ مدينة واحدة.