محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

كتب سيد الخلفاوى

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد جاء فيها :"يسعدني ويشرفني أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات مع إشراقة عام جديد من العطاء لمصرنا الغالية .

أننا إذ نستقبل العام الجديد بكل الإيمان واليقين بمستقبل مشرق لمصرنا الغالية ، نعاهد الله وسيادتكم على الاستمرار فى العطاء وبذل الجهد لنستكمل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر الغالية .

خالص الدعوات الطيبة لله عز وجل لفخامتكم أن يرعاكم ويبارك خطاكم وأن يتحقق لشعب مصر العظيم الرفعة والتقدم وكل ما يتطلع إليه من امال نحو مستقبل افضل تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة ".