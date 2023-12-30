محافظ أسيوط: فتح الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين فى احتفالات رأس السنة

فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن انتهاء كل استعدادات المحافظة لاستقبال المحتفلين بالعام الميلادى الجديد 2024 وعيد الميلاد المجيد، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق اجراءات السلامة والصحة العامة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أى تزاحمات.

وأشار المحافظ ، إلى أنه عقد عدة اجتماعات بحضور قيادات المحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، ووجههم فيها بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة والإيبارشيات والكنائس والاديرة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحاً

أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"، فضلا عن التنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بطرق امنة، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد، مشيرًا إلى التنسيق بين كل المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات مستمرة خلال فترة الاحتفالات.

وأوضح المحافظ، أنه تم تكليف وكيل وزارة التموين ومدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ وتم وقف الإجازات والراحات بكل أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً للأعياد، موجها وكيل وزارة التموين ومدير الطب البيطرى بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكل منافذ البيع، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كل القطاعات نظراً لتكثيف عرض اللحوم والأسماك خلال الفترة التي تسبق العيد وسحب عينات من محال بيع اللحوم والأسماك المملحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة كل صور الغش بجميع أنواعها، مضيفاً أنه سيتم المرور على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال الاعياد وبالأسعار المناسبة .

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أى حالات خلال فترة الإجازات والأعياد، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكل العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكل التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أى حالات مرضية إلى أقرب مستشفى، ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق.