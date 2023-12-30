حملات مكثفة لإزالة الاشغالات والتعدى على حرم الطريق بشوارع حي شرق فى أسيوط

فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بالمراكز والأحياء لإزالة التعديات على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة والمرور لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ"شرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية والمرور"، وغيرها لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون دون تهاون أو تقاعس.

وأشار محافظ أسيوط فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أن الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط قامت بعدة حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل والعمارات السكنية، نظرا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور وذلك بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبى رئيس الحي ومسئولي الإشغالات بالحي والتراخيص والإشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي حيث استهدفت تلك الحملات شوارع الهلالي وبعض تفرعات منطقة تقسيم البترول ما أسفر عن تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك في إطار الحملات الدورية التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام.