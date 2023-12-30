لو هتولدى أول 2024.. نصائح لرعاية حديثى الولادة والحفاظ على صحته

كتبت فاطمة ياسر

كيف أتعامل مع هذه المسئولية وكيف أعتني بطفلي؟.. سؤال يطرق أذهان جميع الأمهات بعد الولادة، فتحملها لمسئولية طفل في كل شيء يعد من أصعب الأمور، وينتابها الشعور بالوسواس والقلق، وتظل تسأل نفسها هل ما أفعله صح أم خطاء؟، ولذا قد التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض النصائح للأمهات الجدد في عام 2024 والتعامل مع حديثي الولادة، ومنها:

- الرضاعة الطبيعية

توفير الرضاعة الطبيعية للطفل حديثي الولادة يعد من أهم المسئوليات علي الأم، فالأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يتمتعون بصحة جيدة تدوم مدى الحياة، فمن المهم بعد الولادة مباشرة سواء كانت طبيعية أو قيصرية إلصاق الطفل بثدي أمه، وتجنبي إرضاعة "الببرونة" نهائي لأنها أسهل من الثدي فيميل لها أكثر ويتجنب الثدي.

- العناية بسرة المولود

الحفاظ عليها نظيفة وجافة، فيتم تنظيفها بالكحول وتركها حتي تجف.

- إجراء اختبارات الفحص الأساسية

هذه الاختبارات متاحة بسهولة في وحدات الصحة، وتعتبر معيار الرعاية الأساسي للطفل، ويفضل أن يتم ذلك خلال الأسبوع الأول من الولادة، فيعد فحص السمع، والغدة الدرقية ، من أهم اختبارات الفحص التي يحتاج كل مولود جديد إلى الخضوع لها.

- اللقاحات

أمر أساسي آخر هو حماية الطفل من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ولذا يجب أن يتلقى كل مولود جديد ثلاثة لقاحات السل BCG، والتهاب الكبد الوبائي B، وشلل الأطفال خلال الـ 24 ساعة الأولى من الولادة.

- التعامل مع الطفل

العناق والحديث وإبراز الحب له يعد من أهم الحيل التي يجب القيام بها، لزيادة الترابط المبكر بين الطفل والأم.