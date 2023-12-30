لتحفيز الباحثين على التميز والإبداع.. مركز الأبحاث بطب سوهاج يعقد اجتماعه الأول

سوهاج محمود مقبول

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الإجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب البشري، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتوره مني فتوح محمد شلبي رئيس قسم المكروبيولوجيا الطبية والمناعة ومدير المركز، والدكتوره أسماء محمد جوده استاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعه، والدكتوره نهي صابر شفيق مدرس الميكروبيولوجي الطبية والمناعة، والدكتوره شيماء علي ثابت ابو كريشه اخصائي تحاليل طبية بالمركز.

وأكد "النعماني"، أن اداره الجامعة تسعى لتحقيق الريادة في مجال الأبحاث العلمية من خلال توفير مشاريع أبحاث طبية عالية الجودة، حيث يهدف مركز الابحاث إلى تحفيز الباحثين على التميز والإبداع في مجال البحث العلمي لتحقيق الريادة العالمية في جميع مجالات الرعاية الصحية، كما يهتم بتشجيع التعاون العلمي واستقطاب الكفاءات والمهارات العلمية المتميزة محلياً و عالمياً من خلال إقامة الندوات واللقاءات أو المشاركات البحثية لتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للباحثين.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة اللائحة الداخلية والتنظيمية والمالية للخدمات إلى يقدمها المركز، كوحده ذات طابع خاص، مشيراً إلى أن مركز الابحاث المركزي يدعم النشاط البحثي للجامعة ويشجع الباحثين علي نشر الأبحاث العلمية في مجلات علميه مفهرسه عالمياً، مما يساهم في رفع مستوي البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعة عالمياً وذلك من خلال إجراء أبحاث علميه متطوره ذات دقه عاليه.

ومن جانبها قالت الدكتورة مني فتوح محمد شلبي ان مركز الأبحاث المركزي يعمل علي توفير التقنيات العلمية المتطورة لإجراء التحاليل و القياسات الدقيقة للعديد من الأمراض كجزء من أبحاث الباحثين بالجامعة، كما يقوم بتنفيذ دورات تدريبية للمصرين والوافدين من الدول الأخرى من مختلف المجالات البحثية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال عمل المركز.