كيفية استخراج شهادة بيانات عن منشأة بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت - مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، العديد من الخدمات الحكومية، خاصة المرتبطة برخص الإشغالات، وبيانات الصلاحية، والإعلانات، وتراخيص المحلات وما يتعلق بها، وتوصيل المرافق، والمعاينات والترميم والهدم، وغيرها من الخدمات المتعلقة بكل إجراء من الإجراءات السابقة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المنشأة أو الوحدة أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي والتوكيلات إن وجدت.

-خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

-إيصال سداد الرسوم.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم الشهادة.

-بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة، تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

-تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقي الخدمة.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت نشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، أبرزها في (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).