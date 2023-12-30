كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة المتهمين بسرقة سيارة فى القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام شخصين بسرقة سيارة في منطقة الشرابية، لمواجهة المتهيمن بتفاصيل الواقعة، وكان قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين نفذا الواقعة باستخدام سيارة خاصة بأحدهما، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.