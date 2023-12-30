فقدان 8 أفراد من طاقم قارب صيد صينى بعد اصطدامه بناقلة

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أعلنت هيئة الموانئ البحرية فى سنغافورة اليوم /السبت/ فقدان ثمانية من أفراد طاقم قارب صيد صينى عقب غرقه إثر اصطدامه بناقلة ترفع علم سنغافورة فى مقاطعة "شاندونج" الواقعة شمالى الصين.



وأضافت الهيئة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن الناقلة كانت فى طريقها من منطقة "بنجلاى" إلى مدينة "زهوشان" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أن إدارة السلامة البحرية الصينية أبلغتها أن سفينة الصيد غرقت.



وأشارت الهيئة إلى أن السلطات الصينية بدأت عمليات بحث وإنقاذ، موضحة أن جميع أفراد الطاقم الذين على متن الناقلة بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أى حدوث أى تلوث فى المنطقة المجاورة.