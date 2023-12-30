ضبط لصوص الأسلاك وإطارات السيارات في حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة - المنوفية) من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية"تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة البوابات الحديدة من العقارات بإستخدام "تروسيكل مستأجر" بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهم 8 وقائع بدائرة القسم ، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة "عتلة، مقص حدادى" والتروسيكل المُستخدم فى نقل المسروقات لدى مالكه (مالك مخزن خردة ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية "لأحدهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وأرشدا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عامل خردة) لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة (الأسلاك النحاسية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 8 وقائع بدائرة القسم ، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سىء النية" مالك مخزن خردة ، أمكن ضبطه ، وأرشد عن المضبوطات.

وتمكنت الجهود من ضبط (سائق) لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة (إطارات السيارات) بدائرة قسم شرطة العمرانية والأدوات المستخدمة ( كوريك ، مفتاح صليبة ، مفتاح ) وبمواجهته إعترف بإرتكابه 6 وقائع بدائرة القسم ، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه "سيئا النية" ( مالكى مخزن خردة ) أمكن ضبطهما ، وأرشدا عن المسروقات وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وضبط (4 عمال "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية" متحصلات واقعة سرقة حدثت إثر التعدى على "شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" وسرقة مبالغ مالية منهما عملات "محلية وأجنبية" وجواز سفر، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمحل سكن أحد المتهمين.

وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى" – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة.