حملة تموينية بالغربية تضبط سجائر مهربة وتحرر محاضر بيع بأزيد من السعر

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية بكفر الزيات لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى وجشع التجار ضمت مهندس طارق عبد الرحمن شعيب ومحمد صلاح باز.

وخالد مرعى المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية اسفرت الحملة تحرير محضر جنحه ضد احد محلات السجائر بناحية مدينة كفر الزيات لقيام المسئول عن المحل بحيازة سجائر مهربة وغير خالصة الضرائب بغرض بيعها لجمهور المواطنين بإجمالى 245 علبة سجائر مختلفة الأنواع وقيامه ببيع قاروصة سجائر بأزيد من السعر الرسمى بنحو 130 جنيها للقاروصة.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من السكر الحر تقدر بـ400 كيلو جرام مجهولة المصدر بدون أى مستندات تفيد مصدرها بداخل احد المحلات لبيع المواد الغذائية بمدينة كفر الزيات

ضبط 14 شيكارة أرز مصرى معبأ غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بإجمالى وزن 500 كيلو جرام داخل مخزن لبيع المواد الغذائية بناحية مدينة كفر الزيات بالمخالفة للقرار الوزارى 67 لسنة 2017، تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.