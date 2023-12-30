شعبة الذهب بالغرفة التجارية تحذر المستهلكين من شراء الذهب الكسر

كتب - إسلام سعيد

حذر أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب من فكرة تداول المستهلكين للذهب الكسر بسبب بعض المشكلات الفنية في العيار أو لتعرض المستهلكين للغش خاصة مع الاتجاه للشراء عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الذهب الكسر مكانه الحقيقي في الورش ليتم اعادة انتاجة في صورة مشغولات.

وقال الجلا، لـ"اليوم السابع"، إن المستهلك لا يمتلك وسائل لتمييز الذهب الحقيقي من غير الحقيقي كما أن الذهب الكسر وسيلة وباب خلفي لتعرض المستهلك للخداع، خاصة في حال الشراء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وهي قضية خطيرة يجب التصدي لها لعدم تعرض المستهلك للخداع في نوع العيار .

وأضاف "الذهب الكسر به بعض المشكلات التى تحول دون استخدامه للزينة، مثلا يكون "حلق" الزينة به كسر أو ما يمنع استخدامه، وهنا يتم الشراء كذهب كسر وليس كمنتج جديد للاستخدام ويتم صهره في الورش وإعادة تشكيله مرة أخرى وفرة اتجاه المستهلك لشراء ذهب كسر به مشكلات كبيرة.