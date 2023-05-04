ما هو الذهب الكسر فى سوق الصاغة وأسعاره؟

كتب - إسلام سعيد

مع ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق مؤخراً تزايد الحديث عن الذهب الكسر، والذى يتم شراؤه فى ظل الظروف الحالية من ارتفاع كبير فى سعر المصنعيات، وفى سياق السطور التالية نلقى الضوء على الذهب الكسر.

الذهب الكسر هو ذهب مستعمل يتم بيعه وشراءه بين محلات الذهب وكذلك المستهلكين، لكنه وسيلة لحفظ قيمة الأموال وعندما يشتريه المستهلك لا يرتديه لأن به بعض العيوب ويكون تقييمه وفق الوزن الإجمالي للمنتج، وتكون المصنعيات فيه أقل بكثير من مصنعيات الذهب الجديد.

الذهب الكسر به بعض المشكلات التى تحول دون استخدامه للزينة، مثلا يكون "حلق" الزينة به كسر أو ما يمنع استخدامه، وهنا يتم الشراء كذهب كسر وليس كمنتج جديد للاستخدام.

الذهب الكسر في مصر يكون عليه مصنعية محدودة تتراوح بين 25 إلى 40 جنيها حسب حالته ووفق تقدير الصائغ، وفي أوقات سابقة كان الذهب الكسر عليه مصنعية 15 جنيه فقط لكن مع الطلب المرتفع عليه زادت أسعاره.

تكون أسعار الذهب الكسر هى نفس أسعار الذهب فى السوق أوقات الشراء وخام الذهب فى مصر يكون بسعر واحد، والاختلافات تكون في أسعار المصنعية، كما أن الذهب الكسر لا يتم وضع ضريبة على إعادة البيع.