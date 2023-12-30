سياح العالم يستمتعون بزيارة معابد الأقصر قبل ليلة رأس السنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة على المعابد الأثرية شرق وغرب المحافظة وعلى رحلات البالون الطائر التى تخرج بصورة مميزة فى تلك الأجواء الشتوية المبهجة الدافئة جنوب مصر، وذلك وسط موسم سياحى شتوى مبهر قبل قدوم إحتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

ويتوافد سياح العالم على معابد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى ومقابر وادى الملوك والملكات غرباً، بجانب زيارة معابد الكرنك ومعبد الأقصر والاستمتاع فجراً على متن رحلات البالون الطائر، حيث توقع خبراء السياحة بالأقصر أن يكون الموسم السياحي الحالى الأبرز منذ سنوات، وتوقعوا أن تتخطى أرقام السنوات الماضية بصورة كبيرة وتزيد بأكثر من 20% عن الأعوام الماضية، حيث إنه يجرى حالياً تجهيز كافة المتطلبات لخدمة الأفواج السياحية بصورة مميزة خلال تواجدهم بالأقصر، حيث إن الأقصر تتصدر الحجوزات للموسم الشتوى مع زيادة إقبال السائحين من حول العالم على البحث عن سياحة التدفئة كما تم في العام الماضية، وتعتبر الأقصر وأسوان أنسب تلك المدن لاستقبال السياح من الدول الأوروبية المختلفة.

ومن جانبه صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أنه تم الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، وتم التعاون مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، وكذلك تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة في تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.



استمتاع السياح فى قلب رحلات البالون



الأفواج السياحية الأسيوية خلال زيارة معابد الكرنك



بهجة السائحين على متن رحلات البالون فى السماء



بهجة زيارات السياح للمعالم الأثرية فى غرب الأقصر



جانب من استمتاع السياح فى قلب رحلات البالون