سقوط سقف عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية دون إصابات

تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغ بوجود تساقط سقف عقار رقم 11 بحارة حرباية متفرع من شارع سيدي سعيد باللبان، دون إصابات، والعقار خالي من السكان، وبناء على تعليمات نهي خليفة رئيس حي الجمرك والمهندسة وفاء علي سكرتير عام الحي .
وكان الحى قد تلقى بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار 4 ابن جبير، توجهت كلا من إدارة المشروعات، ووحدة التدخل السريع بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من الداخل وواجهة العقار دون إصابات ، والعقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وجزء من الدور الرابع وخال من السكان .
وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
وشددت نهى خليفة، على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.
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