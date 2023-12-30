سقوط سقف عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية دون إصابات

وكان الحى قد تلقى بلاغاً بسقوط أجزاء من العقار 4 ابن جبير، توجهت كلا من إدارة المشروعات، ووحدة التدخل السريع بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من الداخل وواجهة العقار دون إصابات ، والعقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية وجزء من الدور الرابع وخال من السكان .

وبالرجوع لقسم المنشأت تبين أن العقار صادر له قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وشددت نهى خليفة، على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.