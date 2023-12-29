رئيس حي الجمرك بالإسكندرية: لجنة هندسية لمعاينة حالة للعقار المحترق به شقة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة نهي خليفة، أنه تم متابعة الشقة التي نشب بها حريق ، مما أدى إلى مصرع 5 أشخاص والوقوف على حالة العقار الإنشائية، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف حي الجمرك، أن المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك تابعت الحريق الكائن 7 شارع الجمرك القديم، وذلك بتواجد العميد وليد صفاء الدين مأمور قسم الجمرك وقوات الحماية المدنية والإدارات المعنية بالحي من مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم والمشروعات، وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع، والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث.

وأضاف حي الجمرك، أنه تمت السيطرة على الحريق وتبين بالمعاينة أن العقار أرضي ودورين علويين وجزء من السطح، أسقف خشبية، والعقار تم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة والتى اصدرت تقريرها اليوم في حينه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان 5 أشخاص لقوا مصرعهما إثر نشوب حريق في شقة سكنية ب7شارع الجمرك القديم بمنطقة الجمرك ، وتم نقلهما الي المستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بشارع الجمرك القديم بنطاق حي الجمرك الاسكندرية ، وتحرر محضر بالواقعة ، وجري التحقيق في ملابسات الواقعة .