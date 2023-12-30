سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 25320 جنيها بدون مصنعية

ننشر آخر تحديث فى سعر الجنيه الذهب فى السوق المصرى اليوم السبت بالتعاملات المسائية، مسجلاً 25320 ألف جنيها بدون إضافة مصنعية لأول مرة فى مصر.

يشار إلى أن أسعار الذهب سجلت تغيرات عدة على مدار اليوم ليرتفع جرام الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهبية عند 3165 جنيها بدون مصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن فى السوق المصرى 25320 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر بين 250 إلى 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلفا أو لا.

سعر الذهب عالمياً

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى فى 26 ديسمبر، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 8871 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 2492 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذى يعنى عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً بسبب فترات الأعياد والعطلات حالياً.

قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب فى الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذى يوضح الصورة فى الأسواق المالية بشكل أكبر.