رئيس هيئة قضايا الدولة يصل شمال سيناء ويفتتح مقر الهيئة فى العريش.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم السبت المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال زيارته إلى مدينة العريش، بحضور المستشار صبري الشوادفي ،المستشار القانوني للمحافظة ، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

تضمنت زيارة رئيس هيئة قضايا الدولة لشمال سيناء افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة ووضع حجر الأساس لمبنى الشهر العقاري بالعريش.

وفي تصريح له، أشاد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إنشاء عدد من المنشآت التابعة للوزارة والهيئات التابعة لها، بجانب النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة تلك الخدمات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.



افتتاح مقر الهيئة بالعريش



خلال الاستقبال