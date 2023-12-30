حصاد 2023.. مبادرة الرئيس السيسى للكشف عن سرطان الثدى تعالج 20 ألف سيدة مجانا

كتبت فاطمة خليل

بعد انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو عام 2019 نجحت وزارة الصحة والسكان في اكتشاف إصابة حوالى 20 ألف سيدة بسرطان الثدي، وذلك منذ إطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وخلال عام 2023.

وفى تصريحات صحفية كشف الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة، عن اكتشاف إصابة 19 ألفًا و674 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 298 ألفًا و854 أشعة ماموجرام، علاوة على سحب 29 ألفًا و764 عينة أورام لتحليلها، وتقديم العلاج مجانًا للحالات التي تأكدت إصابتها وعدد الحالات التي تم فحصها تصل إلى حوالى 38 مليون سيدة.

وقال الدكتور أحمد حسن عبدالعزيز، أستاذ مساعد علاج الأورام بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا للبرنامج الرئاسى لصحة المرأة، إن هناك أكثر من 28 مليون سيدة أجرت فحص الكشف المبكر من خلال الوحدات الصحية، وأوضح أن هناك أكثر من 3500 وحدة صحية فى أنحاء الجمهورية شاركت فى مبادرة صحة المرأة و120 مستشفى متخصص منها تابعة لوزارة الصحة مثل: مستشفى دار السلام ومستشفيات تابعة للتأمين الصحى ومستشفيات تابعة للجامعة مثل: قصر العينى، الدمرداش، معهد الأورام، مضيفا أن مختلف القطاعات الصحية مشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر.

وتتضمن المبادرة أيضاً الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم والسمنة).

وأشار إلى أن الفئات المعنية من المبادرة هى السيدات من 18 سنة لما فوق، من عمر 18 سنة وحتى 35 تقوم الحملة بالتوعية فقط لهن، لأن هذا العمر لا تظهر فيه أى أورام فى أغلب الأحوال.

ويجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وفى تصريحات صحفية أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن إجمالي عدد الزيارات تنقسم إلى 19 مليونا و658 ألفا و448 زيارة لأول مرة، و9 ملايين و247 و592 زيارة دورية، و7 ملايين، و557 ألفا و967 زيارة عارضة.

ونصح عبد الغفار السيدات بضرورة الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة بالمجان.

ويمكن تلقي الاستفسارات عن المبادرة من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.