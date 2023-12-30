حصاد 2023.. ابتكار أول علاج لمرض الزهايمر وأمل جديد للمرضى

كتبت فاطمة خليل

نجح العلماء خلال عام 2023 في اكتشاف عدة علاجات ساهمت في تطوير الطب وعلاج الأمراض ومن بين هذه الاكتشافات أول علاج لمرض الزهايمر توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، حيث يساعد هذا العلاج في ابطاء تدهور أعراض مرض الزهايمر، بحسب موقع "ABCNews" الأمريكي.

أول دواء توافق عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض الزهايمر

نجح العلماء في اكتشاف علاج جديد لمرض الزهايمر بعد سنوات من الإخفاقات، وفي يوليو الماضى، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على عقار جديد لعلاج الزهايمر وهو الدواء الأول من نوعه الذي أظهر إبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر المبكر.

يعمل من خلال استهداف أميلويد بيتا، المكون الرئيسي لويحات الأميلويد الموجودة في أدمغة مرضى الزهايمر ويؤثر على الذاكرة والتفكير فهو يمثل اللويحات التي يقوم جهاز المناعة في الجسم بإزالتها، مما يبطئ أعراض الزهايمر.

والعقار يعد علامة بارزة في علاج مرض الزهايمر وخطوة كبيرة جدًا في منح الأفراد الذين يعانون من هذا المرض مزيدًا من الوقت لإبطاء تطور المرض.

وقد أظهرت التجارب السريرية أنه يبطئ التدهور المعرفي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في وقت مبكر، وبالتالي من خلال إبطاء التدهور المعرفي، يمكن أن يوفر هذا الدواء للأفراد مزيدًا من الوقت للمشاركة في الأنشطة التي يستمتعون بها.