كيف تحمى نفسك من الإصابة بألزهايمر؟.. استشارى توضح

كتبت فاطمة خليل

سلط مسلسل "الفريدو"، الذى تقوم ببطولته الفنانة إلهام شاهين وأحمد فهمى، الضوء على مرض ألزهايمر ، وهو من الأمراض التى يصاب بها كبار السن ويسبب تدهور تدريجي فى المخ والذاكرة، ولا يوجد علاج له حتى الآن، لكن هناك طرق لإبطاء تدهور حالة المريض، ونتعرف فى السطور التالية على طرق الوقاية من مرض الزهايمر.

قالت الدكتورة سامية عبد الرحمن، أستاذ مساعد قسم طب وصحة المسنين بجامعة عين شمس، لـ "اليوم السابع"، إن هناك بعض الطرق للوقاية من مرض الزهايمر أو تقليل فرص الإصابة، ويمكن اتباع هذه الطرق من سن مبكرة حتى تأتى بثمارها وتعزز صحة الذاكرة.

وأوضحت أن من طرق الوقاية إجراء فحص الدورة الدموية للقدم، لأن قصور الدورة الدموية للقدمين أحد المشاكل التى تدل على قصور الدورة الدموية للمخ وبفحص بسيط عند الطبيب باستخدام الآشعة يمكنك التأكد من حالة الأوعية الدموية، وهل يوجد تصلب بالشرايين أم لا وفرص الإصابة بالزهايمر.

وأشارت إلى ضرروة تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التى تبطئ من تدهور المخ وتقى من ألزهايمر، ومن أمثلة هذه الأطعمة الخضروات والفواكه الملونة والزبيب والتوت الأزرق.

وحذرت من الدهون المشبعة التى تؤثر على المخ مثل: الأطعمة السريعة والمقلية والمصنعة، مضيفة أنه يجب تعلم معلومات جديدة مثل: لغة أو مهارة للوقاية من مرض الزهايمر، لأن التعلم يمنع انكماش المخ ويساعد على تحسين الذاكرة.

وشددت على أهمية التواصل الاجتماعي مع الآخرين لأنه يساعد المخ على تعزيز الروابط وتحسين الذاكرة.