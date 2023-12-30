حدائق الرى بالقناطر تتزين لاستقبال الزائرين خلال العطلات.. صور

كتبت أسماء نصار

تواصل وزارة الموارد المائية والري استقبال الزائرين فى حدائق الري بالقناطر الخيرية لقضاء أيام العطلات وسط المسطحات الخضراء الشاسعه وبين الأشجار النادرة على فرعي النيل بالقناطر الخيرية.

أكدت وزارة الرى أنه يتم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات .

و يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة فى القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة الاجازة وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

يشار إلى أن وزارة الرى إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان ، و تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة ، و تطوير حديقة التوفيقي و التوسعة الاضافية لها بمساحة اجمالية 3 أفدنة .