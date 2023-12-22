حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين والأسر للاستمتاع بالمناظر الطبيعية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبلت حدائق الري ب القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عددا كبير من المواطنين والأسر، اليوم الجمعة، للتنزة والاستمتاع بالأحواء الساحرة التي تتمتع بها الحدائق، وكذلك الاستمتاع بنهر النيل العظيم الذي تحتضنه الحدائق، حيث حرص الأطفال علي الاستمتاع بالألعاب التي تشملها الحدائق.

وتواصل وزارة الموارد المائية والري استقبال الزائرين فى حدائق الري بالقناطر الخيرية لقضاء أيام الإجازات الاسبوعية، وسط المسطحات الخضراء الشاسعة وبين الأشجار النادرة على فرعي النيل بالقناطر الخيرية.

وتقوم وزارة الرى بتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

و يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة فى القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة الإجازة وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

يشار إلى أن وزارة الرى انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانًا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي والتوسعة الاضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة.